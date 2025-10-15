Nevşehir merkezde İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Eymen Ekinci, sınıf başkanlığı seçiminde verdiği sözü tutarak Belediye Başkanı Rasim Arı'yı okuluna davet etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Rauf Nail Akman İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen Ekinci, seçim kampanyası çerçevesinde sınıf arkadaşlarından oy talep ederken 'Beni Sınıf Başkanı seçerseniz kesinlikle pişman olmayacaksınız. Sınıfımızı hepinizin katılımı ve destekleriyle birlikte yöneteceğiz. Belediye Başkanımız Rasim Arı'yı sınıfımıza gelmesini rica edip sizlerle tanıştıracağım' vaadinde bulunmuştu.

Sınıf başkanlığı seçimini kazanan Eymen Ekinci, verdiği sözü yerine getirmek üzere harekete geçti. Minik Eymen Ekinci'nin davetini geri çevirmeyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilkokula gelerek minik sınıf başkanı Eymen Ekinci'yi tebrik etti. Başkan Arı, okul yönetimi, idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.