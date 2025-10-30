29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürütülen 'İlmek İlmek Türkiye' projesi kapsamında, 1001 ilmekten oluşan Şanlı Türk Bayrağı dokuması Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın son ilmeği atmasıyla tamamlandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tamamlanan Türk Bayrağı'na toplam 1001 adet ilmek atıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın İlk ilmeği ile başlayan proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idareci ve yöneticileri, bürokrasi ve siyaset kurumundan yetkililer, çeşitli kurumların idareci ve amirleri, yöneticiler, öğrenciler ve vatandaşların attıkları ilmekler doğrultusunda Türk Bayraklı dokumaya 1001 ilmek atıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve TRT Çukurova Radyosu'nda canlı anlatım ile çeşitli sosyal medya mecralarında büyük ilgi gören İlmek İlmek Türkiye projesi Türkiye genelinde farkındalık oluşturan bir etkinlik olarak yine yerini aldı. Birlik ve beraberlik duygusunu ön plana çıkaran bu anlamlı çalışmada, farklı kesimlerden 1001 kişi ilmek atarak bayrağın dokunmasına katkı sağladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı projeyle ilgili yaptığı açıklamada 'İlmek İlmek Türkiye projemiz kapsamında 1001. Düğümü biz atıyoruz. Bunu da becerdiğimiz belli olsun ve 1001. İlmeğimizi biz attık. Sayın Valim bir sizsiniz bin biri biz attık. Hayırlı olsun güzel Türk Bayrağımız ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise konuya dair yaptığı açıklamada 'Cumhuriyetimizin 102. Kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet Bayramımıza yetişecek şekilde 1001 düğümden oluşan bayrağımıza ilk düğümümüzü attık. Ben şimdiden Nevşehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor ve tebrik ediyorum' diye konuştu.