Bakırköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Yeşilköy Sahili'nden başlayan vosvoslu konvoy ile Cumhuriyetin nostaljik ruhu tüm kente yayıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gün boyu dolu dolu bir programla kutladı. Günün ilk etkinliği, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen 'Tiyatronun Büyüsü' adlı çocuk oyunuyla başladı.

Ücretsiz olarak sahnelenen oyun, minik izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlikler, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. DJ performansı, animasyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, çocuklar için şişme oyun alanları ve ikramlarla meydan adeta bir şenlik alanına dönüştü. Çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 102. yılı coşkusunu müzik ve eğlenceyle doyasıya yaşadı.

VOSVOS TURU İLE TÜM KENT NOSTALJİ DOLU ANLAR YAŞADI

Kutlamalar, Yeşilköy Sahili'nde düzenlenen klasik vosvos ve kaplumbağa araç konvoyuyla renklendi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun konvoyun başında bayraklarla halkı selamladığı şehir turu ile Cumhuriyetin renkli ve nostaljik havası tüm kenti sardı.

Başkan Ovalıoğlu gün boyunca kutlamalara katıldı

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, günün erken saatlerinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı. İlk durağı Kaymakamlık olan Başkan Ovalıoğlu, bayramlaşmanın ardından Kaymakamlığın Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde düzenlediği kutlama programına katılım sağladı. Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan Başkan Ovalıoğlu, Ataköy Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinden 20 araçlı konvoyu bayraklarla uğurladı.