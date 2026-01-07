Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, öğrencilerle buluşarak Türkiye'nin uzay araştırmaları vizyonunu anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 06 Ocak Salı günü Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Ülkemizin Uzay Araştırmaları Vizyonu' programı, yaklaşık 500 öğrenciyi bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmaları, Millî Uzay Programı, astronotluk süreci ve uzay görevlerine dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sunum, soru-cevap bölümüyle devam ederken, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Etkinliğin, öğrencilerin uzay bilimleri ve teknolojiye ilgisini artırdığı ve kariyer planlamalarına ilham verdiği belirtildi.

Etkinlik sonrası Gezeravcı, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve öğrencilerle birlikte Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, uzay çalışmaları, gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen eğitim faaliyetleri değerlendirildi.