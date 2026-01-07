Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen Yeşil Vatan Kısa Film Yarışmasında ön değerlendirme tamamlandı. Finalistlerin 16'sını öğrenci, 15'ini profesyonel yapımlar oluştururken ödüller, 19 Ocak'ta yapılacak törende sahiplerini bulacak.
ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve OGEM-VAK tarafından düzenlenen yarışmanın ana teması 'Yeşil Vatan' olarak belirlendi.
Çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa film ve belgesellerin ortaya çıkmasını hedefleyen yarışma ile iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratılması ve gençlerin sanatsal bakış açılarının toplumsal etkiyle buluşturulması amaçlanıyor.
Yarışma, Yeşil Vatan kavramını odağına alarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulmasını teşvik ediyor.
ÖDÜLLER 19 OCAK'TA SAHİPLERİNİ BULACAK
Finale kalan filmler için jüri değerlendirmesi devam ediyor. Ödül kazananlar, 19 Ocak tarihinde Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle açıklanacak. Profesyonel filmler kategorisinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik 75 bin TL, üçüncülük 50 bin TL. Öğrenci filmleri kategorisinde ise birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 35 bin TL verilecek. Ayrıca Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini bulacak.
İŞTE FİNALİSTLER
Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda finale kalan filmler açıklandı. Öğrenci ve profesyonel kategorilerde kurmaca ve belgesel türlerinde toplam 31 film finalist olmayı başardı.
Öğrenci Kategorisi - Kurmaca:
- Belirlenemeyen Bir Neden - Mohammad Alhafez, Emine Dursun
- Geçmişteki Fırtına 3025 - Miran Hamo, Yusuf İslam Ölmez
- Gölgeden Öte Yol Yok - Ramazan Arslan
- Odunları Getirdiler - Zanna Abasova
- Sayıklayan Ağaç - Hakan Ekimci
- Son Oyun - Fidan Çaça - Fidan Çaça
- Uyanış - Batuhan Ünlü
- Yeniden Yeşer - Enes Akfidan
Öğrenci Kategorisi - Belgesel:
- Alapınar - Ahmet Duvar
- Ateş Yükseliyor - Ahmet Faruk Arslan
- Bir Tutam Kül Bir Ömür Nefes - Rabia Irmak Gökçe
- Canlı Bir Miras Yeşil Vatan - Berkay Kaan Özcan
- Evliya Ağacı - Tuğçe Yorulmaz, Şeyma Sezer
- Rah - Beyza Emişen
- Sazdan Örülen Hayat - Zeynep Aslı Yonca, Zübeyde Melek Algül
- Umut Fidanları - Zeynep İkra Sezgin
Profesyonel Kategorisi - Kurmaca:
- Arkada (Behind) - Hamide Enise Aytekin
- Bundan Sonra Böyle - Buğra Mert Alkayalar
- Gün Batarken - Şenol Çöm
- Minare - Turan Güngör
- Olivia - Mert Hüroğlu
- Ormanlar Kralının Yolculuğu - Volkan Güney Eker
- Tutsak - Ramazan Yıldırım
- Viran - Burç Kaan Saraç
Profesyonel Kategorisi - Belgesel:
- Ada - Mahmut Taş
- Ateşin Gölgesinde Stratonikeia - Abdülsamet Mavi
- Eşik - Hakan Çevik
- Kattunayakan - Zafer Geyikçi
- Yangının Öteki Yüzü - Nilgün Yanık Emiroğlu
- Yeşile Adanan Ömür - Ahmet Kuş
- Yuva - Mutlu Taşpınar