Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen Yeşil Vatan Kısa Film Yarışmasında ön değerlendirme tamamlandı. Finalistlerin 16'sını öğrenci, 15'ini profesyonel yapımlar oluştururken ödüller, 19 Ocak'ta yapılacak törende sahiplerini bulacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve OGEM-VAK tarafından düzenlenen yarışmanın ana teması 'Yeşil Vatan' olarak belirlendi.

Çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa film ve belgesellerin ortaya çıkmasını hedefleyen yarışma ile iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratılması ve gençlerin sanatsal bakış açılarının toplumsal etkiyle buluşturulması amaçlanıyor.

Yarışma, Yeşil Vatan kavramını odağına alarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulmasını teşvik ediyor.

ÖDÜLLER 19 OCAK'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Finale kalan filmler için jüri değerlendirmesi devam ediyor. Ödül kazananlar, 19 Ocak tarihinde Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle açıklanacak. Profesyonel filmler kategorisinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik 75 bin TL, üçüncülük 50 bin TL. Öğrenci filmleri kategorisinde ise birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 35 bin TL verilecek. Ayrıca Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini bulacak.

İŞTE FİNALİSTLER

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda finale kalan filmler açıklandı. Öğrenci ve profesyonel kategorilerde kurmaca ve belgesel türlerinde toplam 31 film finalist olmayı başardı.

Öğrenci Kategorisi - Kurmaca:

Belirlenemeyen Bir Neden - Mohammad Alhafez, Emine Dursun

Geçmişteki Fırtına 3025 - Miran Hamo, Yusuf İslam Ölmez

Gölgeden Öte Yol Yok - Ramazan Arslan

Odunları Getirdiler - Zanna Abasova

Sayıklayan Ağaç - Hakan Ekimci

Son Oyun - Fidan Çaça - Fidan Çaça

Uyanış - Batuhan Ünlü

Yeniden Yeşer - Enes Akfidan

Öğrenci Kategorisi - Belgesel:

Alapınar - Ahmet Duvar

Ateş Yükseliyor - Ahmet Faruk Arslan

Bir Tutam Kül Bir Ömür Nefes - Rabia Irmak Gökçe

Canlı Bir Miras Yeşil Vatan - Berkay Kaan Özcan

Evliya Ağacı - Tuğçe Yorulmaz, Şeyma Sezer

Rah - Beyza Emişen

Sazdan Örülen Hayat - Zeynep Aslı Yonca, Zübeyde Melek Algül

Umut Fidanları - Zeynep İkra Sezgin

Profesyonel Kategorisi - Kurmaca:

Arkada (Behind) - Hamide Enise Aytekin

Bundan Sonra Böyle - Buğra Mert Alkayalar

Gün Batarken - Şenol Çöm

Minare - Turan Güngör

Olivia - Mert Hüroğlu

Ormanlar Kralının Yolculuğu - Volkan Güney Eker

Tutsak - Ramazan Yıldırım

Viran - Burç Kaan Saraç

Profesyonel Kategorisi - Belgesel:

Ada - Mahmut Taş

Ateşin Gölgesinde Stratonikeia - Abdülsamet Mavi

Eşik - Hakan Çevik

Kattunayakan - Zafer Geyikçi

Yangının Öteki Yüzü - Nilgün Yanık Emiroğlu

Yeşile Adanan Ömür - Ahmet Kuş

Yuva - Mutlu Taşpınar