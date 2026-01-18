Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere yönelik hasmane bir politika izlediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere karşı düşmanca bir tutum sergilediği yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin açıklamalarının yalnızca terör ve terör örgütlerini hedef aldığı belirtilerek, bu ifadelerin bağlamından koparılarak farklı medya organları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amacıyla servis edildiği ifade edildi.

Türkiye'nin hiçbir etnik ya da toplumsal kesimi hedef almadığına dikkat çekilen açıklamada, kamuoyunun yanı sıra 'asırlar boyunca ortak değerler paylaşılan dost, kardeş ve komşu halkların' art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.