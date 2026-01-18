Ticaret Bakanlığı, yılın ilk ayında yasa dışı bahis reklamlarına karşı alınan en kapsamlı operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getiren Reklam Kurulu, ayrıca falcı ve astrologların reklam faaliyetleri nedeniyle 26 internet sitesini de engelledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini teşvik eden, tüketicileri çeşitli illegal bahis sitelerine yönlendiren 15 yüksek takipçili sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Reklam Kurulu'nun oybirliği ile adlığı karar kapsamında, ilgili hesapların Türkiye'den erişimi engelleneceği bildirildi. Bakanlık, ayrıca söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Reklam Kurulu'nun aynı toplantısında yer alan diğer önemli bir konunun ise falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğunu kaydeden Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda da tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verdi.