Yenilenmiş elektronik cihaz platformu Getmobil, Seri A yatırım turunda 22 milyon dolar yatırım aldı. Tur, Türkiye'de ikinci el elektronik pazarının kayıt altına alınması ve dijitalleşmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Mehmet Uygun ve Zeynep Uygun'un kurucu ortakları arasında yer aldığı uçtan uca yenilenmiş elektronik cihaz platformu Getmobil, Seri A yatırım turunda toplam 22 milyon dolar yatırım aldı.

Yatırım turunun 15 milyon dolarlık bölümü, Chris Sacca tarafından kurulan Lowercarbon Capital ile Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) liderliğinde gerçekleşti. Kalan 7 milyon dolarlık yatırım ise mevcut yatırımcıların katılımıyla tamamlandı.

Tura; 2150 VC ve Endeavor Catalyst'in yanı sıra Dutch Founders Fund (DFF), TechOne/Metis, Maxis, Arya VC ve 212 gibi mevcut yatırımcılar da yeniden katıldı. Bu tablo, yatırımcıların Getmobil'in uzun vadeli vizyonuna olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu yatırım, yalnızca Getmobil'in büyümesini değil, Türkiye'de uzun yıllardır büyük ölçüde kayıt dışı ve dağınık şekilde faaliyet gösteren ikinci el elektronik pazarının şeffaf, regülasyonlara uyumlu ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşmasını hedefleyen daha geniş bir dönüşümü temsil ediyor.

REGÜLASYONLAR DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNÜ AÇTI

Yatırımın arkasındaki önemli etkenlerden biri, Ticaret Bakanlığı'nın 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği' oldu. Bu düzenleme, tüketici güvenini artırırken kayıt dışı faaliyetlerin azalmasına ve standartların oluşmasına zemin hazırladı. IFC ve diğer küresel yatırımcılar açısından bu regülasyon altyapısı, Türkiye'yi ikinci el elektronik alanında ölçeklenebilir bir yatırım pazarı haline getirdi.

Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılayan bayilere yerinde yenileme yetkisi tanınmasıyla, yenilenmiş ürün arzının ülke geneline yayılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye'de büyüklüğü yaklaşık 8 milyar dolar olarak tahmin edilen ikinci el elektronik pazarı, bugüne kadar standartlardan ve tüketici koruma mekanizmalarından yoksun şekilde faaliyet gösterdi. Getmobil, 32 binden fazla cep telefonu bayisini kapsayan dijital işletim sistemiyle satın alma, satış, fiyatlandırma, envanter takibi ve yasal uyum süreçlerini tek çatı altında topluyor.

BAYİLER İÇİN VERİYE DAYALI YENİ MODEL

Getmobil'in sunduğu dijital altyapı sayesinde bayiler, fiyatlama ve stok yönetimini merkezi ve veriye dayalı biçimde yönetebiliyor. Şirket verilerine göre platformu kullanan bayilerde gelirlerde yaklaşık yüzde 60 artış, stok devir hızında ise yüzde 50'ye varan iyileşme sağlanıyor.