Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de yapılacak. Görüşmelerin 31 Aralık'a kadar tamamlanması, yeni ücretin ise 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de yapılacak.

Hatırlanacağı gibi süreç kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya gelirken, ikinci toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etmişti. Bakan Işıkhan, işçi tarafının görüş ve taleplerini alarak komisyona iletti. İkinci toplantıda ise ekonomik göstergeler masaya yatırıldı; ilgili kurum ve bakanlıklar ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı.

Görüşmelerin 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Belirlenecek yeni asgari ücret yalnızca çalışanları değil, evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi gibi birçok ödeme kalemini de etkileyecek.

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.