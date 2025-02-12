Ocak 2025 sonuçlarına göre, geçen yılın son çeyreğinde artış gösteren ikinci el araç fiyatları, yeni yılın ilk ayında sabit kaldı. Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli,piyasanın kendini yeni ekonomik düzleme hazırladığını, yılın ilk ayında arz ve talebin yumuşadığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ocak2024 sonuçlarını açıkladı. Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları, kasım ve aralık aylarında gösterdiği artıştan sonra 2025’in ilk ayında sabit kaldı.

DOLAR KURU 2024’TE YÜZDE 19,8 ORANINDA ARTTI

Raporda,enflasyon, döviz kuru veikinci el araç fiyatlarındabir yıl içinde gerçekleşendeğişim oranlarına da yer verildi.TÜİK verilerine göre 2024 yılında toplam enflasyon artışı yüzde 42,1 oldu.Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 14,6 oranında fiyat artışı gösterdi.Öte yandan dolar kuru, geçen yıl TL karşısında yüzde 18 oranında değerini artırdı. Yani döviz kuru ile ikinci el araç fiyatları arasındaki korelasyon korunmaya devam ediyor.

“KREDİ KOŞULLARINDA SAĞLANACAK KOLAYLIKLAR TALEBİ YÜKSELTECEKTİR”

Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı SerdılGözelekli, şunları söyledi:“İkinci el araç fiyatları, geçen yılın Ağustos ayından itibaren sene sonuna kadar sürekli artış kaydetti.

2025 yılının ilk ayında ise gerek alıcılar gerek de satıcılar yeni ekonomik düzleme uyum sürecine girdi. Politika faizindeki düşüş de müşterilerde daha avantajlı kredi beklentisi oluşturdu ve talebi bir süreliğine erteledi. Enflasyon ve faiz oranlarının düşmesine paralel olarak, krediye ulaşma koşullarında kolaylıklar olması halinde bu yıl da ikinci ele talebin yüksek seyretmesini bekliyoruz.’’