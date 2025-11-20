Kıvanç Baran Arslan ve Kadir Polatcı'nın başrolünü paylaştığı, fragmanıyla şimdiden büyük ilgi gören komedi filmi 'Olay Para', güçlü kadrosu ve iddialı prodüksiyonu ile yılın en çok konuşulan yapımlarından olmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk sinemasının yeni enerjik ikilisi olarak görülen Kıvanç Baran Arslan ve Kadir Polatcı, başrollerini paylaştıkları komedi filmi 'Olay Para' ile 19 Aralık'ta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Fragmanı yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan film, sosyal medyada 'kahkahaya hazırlanıyoruz' ve 'nihayet keyifli bir iki saat geçireceğiz' yorumlarıyla heyecan yaratmış durumda.

Filmin yönetmen koltuğunda aynı zamanda başrol oyuncusu olan Kıvanç Baran Arslan oturuyor. Arslan, ilk uzun metraj deneyimiyle sinema dünyasına iddialı bir giriş yaparken, senaryoyu da rol arkadaşı Kadir Polatcı ile birlikte kaleme aldı.

Günümüzün 'paranın her şeyi belirlediği' düzenini hiciv ve mizahla ele alan filmde, yıldız isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

Kadroda; Kadir Polatcı, Kıvanç Baran Arslan, Cemil Şahin, Uğur Aslan, Görkem Sevindik, İlker Aksum, Ünal Yeter, Evliya Aykan, Bülent Alkış, Serkan Kuru, Deniz Erdoğan ve Hakan İşleyen bulunuyor.

5 MİLYON LİRA İLE BAŞLAYAN ABSÜRT SERÜVEN

Filmde yapımcı Dinçer (Kıvanç Baran Arslan) ve ticaretle uğraşan Koray (Kadir Polatcı), hem iş hem de maddi açıdan dibe vurmuş durumdadır. Tam ofislerini boşaltmak üzereyken Dinçer'in hesabına yanlışlıkla 5 milyon TL geçer. Paranın kendilerine ait olmadığını bilen ikili, bu sürpriz gelişmenin ardından kendilerini hızla kontrolsüz, absürt ve kahkaha dolu bir maceranın içinde bulur.

Yapımcılığını Lin Yapım'ın üstlendiği film, A90 Pictures dağıtımıyla 19 Aralık'ta vizyona girecek.

https://youtu.be/6rNMixmkd5g