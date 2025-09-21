Huawei'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Satış Başkanı Leo Chen, bugün HUAWEI CONNECT 2025'te Huawei'nin endüstriyel zekaya yönelik en son içgörülerini ve uygulamalarını paylaştı; bunar arasında şirketin akıllı dönüşüm için üç adımlı "ACT" yolu da yer alıyor.PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Chen'in "Endüstriyel Zekâda Yeni Bir Çığır Açmak" başlıklı açılış konuşması sırasında Huawei, ortaklarıyla birlikte geliştirdiği endüstriyel zekâya yönelik dokuz önemli çözümü de piyasaya sürdü.

ENDÜSTRİYEL ZEKAYI YÖNLENDİREN BEŞ TEMEL BULGU

AI teknolojisi son birkaç yılda hızla gelişmiştir. Chen, bu durumun işletmeler için üç önemli soruyu gündeme getirdiğini belirtti:

İşletmeler yapay zeka yatırımlarının gerçek iş değeri yaratmasını nasıl sağlayabilir? İşletmeler kendi verilerini kullanarak rekabet avantajlarını nasıl koruyabilirler? İşletmeler, AI kullanım örneklerinin pilot uygulamaların ötesine geçerek büyük ölçekli uygulamalara dönüşmesine nasıl yardımcı olabilir?

Chen, Huawei'nin bu sorunları nasıl ele aldığını üç başarı öyküsüyle paylaştı.

İlk olarak Huawei, bankacılık sektörü için sistematik mühendislik yeteneklerini bankacılık iş akışlarına entegre eden dinamik bir ana-alt acente mimarisi geliştirdi. Huawei, müşterilerinin etkileşimler, işlemler ve risk kontrolü gibi bir dizi senaryoda bu mimariyi kullanarak yapay zekâ uygulamasını hızlandırmasına yardımcı oldu. Bu, müşterinin gelir ve verimliliği artırırken, riski daha etkin bir şekilde yönetmesini sağladı.

İkinci olarak, China Southern Power Grid, "MegaWatt" adını verdiği büyük bir model geliştirmek için Huawei'nin Ascend bilgi işlem platformunu ve MindSpore AI çerçevesini kullandı. Bu model, Ascend MoE Expert Parallelism kümesi üzerinde çalışmakta ve bilgisayarla görme ile doğal dil işlemeyi birleştirmektedir. Bu, müşterinin akıllı elektrik hattı denetimleri sırasında kusur ve risk tanımlama verimliliğini beş kat artırmasına yardımcı olmuş ve görüntü tanıma doğruluğunu yüzde 90'ın üzerine çıkarmıştır.

Üçüncüsü, Runda Medical, Huawei'nin Ascend çıkarım sunucularını kullanarak tıbbi kayıt tutmanın kalitesini ve verimliliğini artıran bir yapay zekâ tıbbi kayıt cihazı çözümü geliştirmiştir. Bu çözüm, West China Hastanesi'nde kullanılmaya başlandığından bu yana tıbbi kayıt oluşturma süresini yaklaşık bir saniyeye indirerek hastanenin konsültasyon verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır.

Chen daha sonra, Huawei'nin bu ve diğer akıllı dönüşüm projeleri sırasında geliştirdiği beş temel bulguyu paylaştı.

İlk olarak, uygulama için doğru senaryoların seçilmesi başarılı bir dönüşüm için kritik öneme sahiptir. Yapay zekânın değeri, temel üretim senaryolarıyla derinlemesine entegre edildiğinde süreçleri dönüştürme ve akıllı ürün ve hizmet sunumunu teşvik etme yeteneğinde yatmaktadır.

İkincisi, sektöre özgü modellerin yetenekleri yüksek kaliteli dikey verilere bağlıdır. Genel amaçlı modeller, endüstriyel senaryolarda uygulandığında genellikle zorluklarla karşılaşır. En başarılı modeller, büyük miktarda yüksek kaliteli özel veriye dayalı olarak eğitilen ve ince ayar yapılan modellerdir - bu da onları sektöre özgü modellere dönüştürür. Sektöre özgü bu tür modeller, işletmeler için önemli bir rekabet avantajı haline gelmektedir.

Üçüncüsü, büyük ölçekli çıkarımlara olan talep, yapay zekâ ajanlarıyla birlikte hızla büyümeye devam edecek ve büyük ölçekli çıkarımlara olan talebi artıracaktır.

Dördüncüsü insan-yapay zeka işbirliği yeni bir kurumsal paradigma haline gelmektedir.

Beşinci olarak, sistematik yönetişim ve risk yönetimi her zamankinden daha kritik hale gelmekte ve birçok kuruluşu daha etkili bir yönetişim arayışına itmektedir. Bu yönetişimin amacı güvenli, sürdürülebilir ve güvenilir bir yapay zekâ sağlamaktır.

ENDÜSTRİYEL ZEKÂ İÇİN "ACT" YOLU

Huawei'nin önerdiği üç aşamalı "ACT" yolu, sektörler genelinde yapay zekanın benimsenmesini teşvik etmek için tasarlanmıştır. ACT'nin açılımı: Yüksek değerli senaryoları değerlendirin, dikey verileri kullanarak AI modellerini kalibre edin ve ölçeklendirilmiş AI aracılarıyla iş operasyonlarını dönüştürün.

Huawei, iş değerini, senaryo olgunluğunu ve iş-teknoloji entegrasyonunu değerlendirmek için AI Senaryo Değerlendirme Çerçevesi'ni kullanarak yüksek değerli senaryoları değerlendiriyor. Bu çerçeve, müşterilerin yapay zekânın benimsenmesi için 1.000'den fazla temel üretim senaryosunu belirlemelerine yardımcı olmuştur.

Şirket ayrıca, işletmelerin genel modelleri kalibre etmelerine ve sektöre özgü modeller oluşturmalarına yardımcı olmak için eksiksiz bir araç zinciri ve yapay zekâ güvenlik koruma sistemi sağlamaktadır. Bu araç zinciri, dikey verileri kullanarak ham kurumsal verileri bilgiye, bilgiyi ise modellere dönüştürür.

ACT yolunun son adımı olan, ölçeklendirilmiş AI aracıları ile iş operasyonlarını dönüştürmek için, Huawei, 100'den fazla adımdan oluşan iş akışlarının yanı sıra aracıları otomatik olarak oluşturabilen tek noktadan çok yönlü bir platforma sahiptir. Bu platform, temsilcilerin görevlendirilmesini hızlandırır. Şirket ayrıca, iş profesyonellerinin AI aracılarını etkili bir şekilde geliştirmelerine, dağıtmalarına ve çalıştırmalarına yardımcı olan bir AI yetenek etkinleştirme programı geliştirmiştir.

ACT yolunu takip etmek isteyen işletmeler, veri hazırlama ve taşıma işlemlerinden model eğitimi, çıkarım ve geliştirmeye kadar tüm süreci kapsayan yapay zekâ odaklı bir ICT altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Chen, Huawei'nin bu amaçla veri depolama, bilgi işlem ve ağlar alanında yeniliklere devam ettiğini ve müşteriler için süreci kolaylaştıran entegre ürünler oluşturmak üzere çalıştığını vurguladı. Bu ürünlerin örnekleri arasında AI depolama ve Unified Cache Manager eklentileri, 800GE yüksek hızlı veri merkezi ağ çözümleri, şirketin son derece güvenilir StarryLink optik modülleri ve Ascend AI SuperPoD 384 sayılabilir.

LANSMAN ETKİNLİĞİ: ENDÜSTRİYEL ZEKA İÇİN ORTAKLAŞA GELİŞTİRİLEN DOKUZ ÇÖZÜM

Huawei, üç ana girişim aracılığıyla geliştirmekte olduğu "Huawei + Ortaklar" işbirliği ekosistemini tanıtıyor: yazılım, donanım ve sistemlerinin açılması; iş ortakları için olanak sağlayan platformlar ve araçlar; ve sektördeki deneyimlerin paylaşılması yoluyla başarılı uygulamaların hızla yaygınlaştırılması. Bugüne kadar, ekosistemleri 6.300'den fazla Kunpeng ortağı, 2.700 Ascend ortağı, 70 danışmanlık firması ve 750 ISV'nin ilgisini çekmiştir.

Açılış oturumu sona ermeden önce Huawei, iş ortaklarıyla geliştirdiği endüstriyel zekâya yönelik 9 önemli çözümü tanıttı:

Şehir AI Merkezi ve Temel Model Çözümü,

Akıllı Bilgi İşlem Laboratuvarları Çözümü,

Tıbbi Teknoloji Dijital ve Zeka 2.0 Çözümü,

Bankacılık AI ve Temel Model Çözümü,

Akıllı Üretim Ar-Ge Çözümü,

SMART Lojistik ve Depolama Çözümü,

Akıllı Dağıtım Çözümü,

Petrol ve Gaz için Akıllı Keşif ve Geliştirme Çözümü

Çelik Yüksek Fırın Sıcaklık Tahmini Çözümü.