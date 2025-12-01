Doğru tedaviyle kontrol edilebilen kronik bir enfeksiyon olan HIV, AIDS'e ilerlemeden düzenli tedaviyle sağlıklı yaşam olanağı sunuyor. Humanis Bisiklet Kulübü ve HIV Enfeksiyonu Derneği, Dünya AIDS Günü'nde farkındalığı artırmak için bisiklet etkinliği düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde HIV enfeksiyonu, doğru tedavi ve düzenli takip ile kontrol altına alınabilen kronik bir enfeksiyon olarak öne çıkıyor.

HIV enfeksiyonu tanısı alan kişiler, tıbbın sunduğu güncel tedavi seçenekleri sayesinde sağlıklı, üretken ve aktif bir yaşam sürdürebiliyor. Fakat tedavi edilmezse AIDS evresine geçerek vücudu fırsatçı enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine karşı savunmasız hale getiriyor. Bu yüzden erken tanı, düzenli tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, yaşam kalitesinin korunmasında önemli rol oynuyor.

HIV Enfeksiyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, HIV enfeksiyonunun yalnızca bağışıklık sistemini etkilemediğine; aynı zamanda kalp-damar sağlığı ve metabolik denge üzerinde de etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle HIV ile yaşayan kişilerde düzenli fiziksel aktivite, spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının tedavinin önemli bir tamamlayıcısı haline geldiğini vurguluyor.

Bu konuya dikkat çekmek amacıyla 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde 'Harekete Geç, Sağlığını Koru' projesinde bir araya gelerek pedal çeviren Humanis Bisiklet Kulübü ve HIV Enfeksiyonu Derneği, bu etkinlikle yalnızca HIV'e dair toplumsal bilinci artırmakla kalmadı; aynı zamanda metabolik sağlığın korunmasında hareketin iyileştirici, destekleyici ve tamamlayıcı bir unsur olduğunu bir kez daha hatırlattı.