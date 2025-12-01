Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü'nün sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek Ritim Park projesinde sona geldiklerini açıkladı. İlçe merkezinde çocuklar, gençler, aileler, 7'den 70'e Söğütlülü vatandaşların hizmetinde olacak projenin yüzde 80 seviyelerine geldiğini aktaran Alemdar, kısa süre içerisinde çalışmayı tamamlayacaklarını duyurdu.

YENİ YAŞAM ALANI

İlçenin sosyal hayatına önemli katkı sunacak projenin, çocukların gelişiminde önemli faktörlerden biri olan müzik ritmini canlı yaşayıp görmelerini sağlayacak nitelikte olacak. Ritim Park'ta geniş yeşil alanlar, sosyal donatı bölümlerinin yanı sıra sesli ve görsel dokulara hitap eden davullar, ksilofonlar, rüzgar çanları gibi ritmik enstrümanlar yer alacak.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaşan Başkan Alemdar, 'Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda parkımızın çim serim işlemleri devam ediyor. Toplamda 13 bin metrekare alana kurulacak Ritim Park projesi, yüzde 80 oranında tamamlandı. Bordür, estetik görünümlü taş, çevre düzenlemesi ve aydınlatma sistemleriyle birlikte Ritim Park bölgeye yeni bir soluk getirecek' diye konuştu.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE HİZMETE BAŞLAYACAK

Başkan Alemdar, 'Parkımız tamamlandığında sadece çocuklarımız için değil, aynı zamanda ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hitap edecek bir özellikte olacak. Hemşehrilerimizin burada sosyalleşebileceği ve aynı zamanda konumu itibariyle herkesin buraya rahatça gelip istifade edeceği bir alan olacak. İnşallah Ritim Park'ı kısa süre içerisinde ilçemize kazandırmış olacağız' şeklinde konuştu.