TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalat döneminin sona erdirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yeni düzenlemenin tüketiciyi, KOBİ'leri ve adil rekabeti koruyacağını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalat uygulamalarına son verilmesini öngören ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalatın hem tüketiciler hem de yerli üreticiler açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2025'te gerçekleştirdiği denetimlere dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, basitleştirilmiş gümrük mevzuatı kapsamında ülkeye giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunun tespit edildiğini anımsatarak bu tablonun, yeni düzenlemenin gerekliliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bu dönemin sona erdirilmesini 'son derece yerinde' olarak nitelendiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal bir şey olamaz' ifadelerini kullandı. Açıklamasında, söz konusu adımların tüketicileri, yerli üretimi, yurt içi e-ticaret platformlarını ve adil rekabet ortamını koruduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu süreçteki çalışmaları dolayısıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ekibine teşekkür etti.

Ticaretin olduğu kadar sınır ötesi e-ticaretin de kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, denetim ve regülasyonların ekonomik denge açısından hayati önem taşıdığını söyledi.