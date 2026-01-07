Cumhurbaşkanı Kararı ile posta/kargo yoluyla gelen ürünlerde 30 Euro'luk gümrük vergisi muafiyeti sona erdi. Bundan böyle her tutarda vergi ve beyanname zorunlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.

Söz konusu kararla, '30 Avro'yu aşan ancak...' ibaresi yürürlükten kaldırılarak, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyaların gümrük vergisi muafiyeti tamamen ortadan kaldırıldı.

Bundan böyle ürün bedeli ne olursa olsun (1 Euro bile olsa), ayrıntılı gümrük beyannamesi düzenlenmesi ve gümrük vergisi ödenmesi zorunlu hale getirildi.

Hatırlanacağı gibi önceki düzenlemede 30 Euro'ya kadar olan eşyalar gümrüksüz getirilebiliyor, 30 Euro'yu aşan ancak belirli limitlere kadar olanlarda maktu vergi uygulanıyordu. Yeni kararla bu muafiyet kalktı ve Ticaret Bakanlığı'nın daha önce 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirdiği limit de tamamıyla sıfırlanmış oldu.

Öte yandan karar kapsamında, vatandaşların tedavi ve sağlık nedeniyle, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanmaları gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmalarının engellenmemesini teminen, kıymeti 1.500 Avro'yu geçmemek üzere, söz konusu eşyanın posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilerek basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına imkân sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithal edilebilmesi de mümkün kılınmaya devam edildiği belirtilirken, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından, sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verildiğinin altı çizildi.