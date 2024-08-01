Dün, İsmail Heniyye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi Haması’ın motivasyonunu ne kadar etkileyecek?BURSA (İGFA)- Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dün, Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Birçok ülkeden suikasta tepki gelirken uluslararası kamuoyunda Hamas’ın bundan nasıl etkileneceği tartışılmaya başlandı.

Konuyu Herkes Duysun muhabirine değerlendiren Filistinli Aktivist Musa Hicazi, bu kaybın Hamas’ın motivasyonunu düşürmekten çok onları motive edeceğini kaydetti.

Hamas’ın çok organize, örgütlü ve disiplinli bir yapı olduğunu vurgulayan Hicazi, Hamas’ın daha önce de bu şekilde kayıplar verdiğini fakat güçlü organizasyonu sayesinde her türlü engeli aştığını ifade etti.

Tahran’da suikast sonucu şehit edilen İsmail Heniyye’nin yerine geçen Halid Meşal’in tecrübeli bir isim olduğunu belirten Hicazi, Hamas’ın hem siyasi hem de askeri kanadının bu süreçten güçlenerek çıkacağını söyledi.

Hicazi ayrıca Heniyye suikastının Hamas’ın varlığını ve direnişini meşrulaştırdığını ifade ederek, “Allah bazen zalimin eliyle mazlumu yüceltir. İnşallah bunun sonu da hayra ve özgür Filistin’e çıkacaktır. Allah Heniyye’nin şehadetini kabul etsin.” dedi.