ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Finlandiya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma hedefi ve ilişkilerin atılacak adımlarla ileriye taşınmasının önemine değindi. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna-Rusya barış sürecine katkı sağlama çabaları ve İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin diplomatik bir zemin olarak işlevselliği vurgulandı. Görüşmede Gazze'de ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiklerini, kalıcı barışın ise iki devletli çözüm vizyonu ile mümkün olduğunu belirten Erdoğan, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü kutladı.