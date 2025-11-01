Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için Sarısungur Mahallesi'nde yapımını büyük bir titizlikle sürdürdüğü Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı inşaatını hızla tamamlıyor. Proje, can dostların güvenle yaşayacağı ve tedavilerinin en sağlıklı şekilde yapılacağı sıcak bir yuva olmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen tesis, toplam 10 bin 750 metrekarelik bir alana yayılıyor. Proje tamamlandığında içerisinde toplam 12 ayrı yapı bulunacak.

EBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Mimarı Recep Özdemir, devam eden inşaat hakkında bilgi vererek, ​'Hayvan Bakımevi inşaatımız 10 bin 750 metrekarelik alana sahiptir. İçerisinde idari bina, kedi bakım birimi, operasyon alanımız, operasyon öncesi/sonrası mama hazırlama ünitemiz, mekanik binamız, karantina, uyuz bakım binamız, köpek sahiplendirme ve köpek anneli- yavrulu binamız mevcuttur. Can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde barınmasını sağlamak için hızlı bir şekilde kararlılıkla çalışıyoruz.' dedi. ​Özdemir, her geçen gün biraz daha şekillenen bu alanın, sadece bir barınak değil; hayvanların güvenle yaşayacağı ve tedavilerinin en sağlıklı şekilde yapılacağı sıcak bir yuva olacağını vurguladı.

Öte yandan, Doğal Yaşam Alanı'nda misafir edilen sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan mama bağışı kampanyası devam ediyor. ​EBB Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Seçil Günege, tüm hayvanseverlere destek çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

​'Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanları için tüm çabamız, sevginin, şefkatin ve yaşam hakkına saygının bütünleştiği bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilmektir.'

Can dostlara destek olmak isteyen vatandaşlar için sunulan bağış seçenekleri hakkında da bilgi veren Seçil Günege, '​Bağışlanan mamalar, Doğal Yaşam Alanı'na ya da Batıkent İtfaiye ve Emek Mahallesi'nde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüklerine teslim edilebilir. Nakdi Destek sağlamak isteyen vatandaşlarımız da Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi TR56 0001 5005 1800 7361 9515 77 IBAN'a bağışta bulunabilirler.' ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tüm hayvanseverleri, sahipsiz sokak hayvanlarının sevgi, şefkat ve yaşam hakkına saygının bütünleştiği bir ortamda hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaya davet etti.