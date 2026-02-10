İstanbul Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlü bir dayanışma ağıyla sürdürmeye devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetleriyle öne çıkan Maltepe Belediyesi Aşevi, her gün yüzlerce haneye sıcak yemek ulaştırarak dayanışmanın en somut örneklerinden birini ortaya koyuyor.

Özellikle hasta, yaşlı ve yemek yapma imkânı bulunmayan vatandaşların yanında olan aşevi, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlıyor.

Belediyeye bağlı ekipler tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan ve en az dört çeşit yemekten oluşan menüler, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırılıyor.

2025'TE 435 VATANDAŞA 130 BİN 226 PAKET SICAK YEMEK ULAŞTIRILDI

Maltepe Belediyesi Aşevi, 2025 yılı boyunca 435 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 130 bin 226 paket sıcak yemek hizmeti sundu. Yıl boyunca kesintisiz sürdürülen bu hizmet, belediyenin sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını ve dayanışmacı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

2026 yılında da hizmetlerine hız kesmeden devam eden Maltepe Belediyesi Aşevi, artan düzeyde yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Aşevi hizmeti, bireysel desteklerin yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir sosyal hizmet alanı olarak öne çıkıyor.

Maltepe Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini aralıksız sürdürerek sosyal belediyecilikte örnek bir dayanışma modeli ortaya koymaya devam ediyor.