8 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında Keşan'da düzenlenen farkındalık yürüyüşünde; üyeler, araçlar ve bisikletliler epilepsiye yönelik önyargıları kırmak için tek yürek oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müze Keşan önünde toplanan vatandaşlar Alparslan Türkeş Meydanı'na kadar yürüdü ve burada bir basın açıklaması yapıldı.

Toplumda epilepsi hastalığına karşı bilinç oluşturmak ve bu konuda süregelen yanlış algıları ortadan kaldırmak amacıyla Keşan'da geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Epilepsi ve Yaşam Derneği Keşan Temsilciliği tarafından organize edilen yürüyüşe, dernek üyeleri ve duyarlı vatandaşlar büyük destek verdi.

TEKERLEKLER VE ADIMLAR FARKINDALIK İÇİN DÖNDÜ

Sadece yayaların değil, araçların ve bisikletlilerin de katılımıyla kortej havasında geçen yürüyüşte, renkli görüntüler oluştu. Etkinlik boyunca 'Epilepsi bir engel değildir' mesajı verilirken, dayanışmanın gücü Keşan sokaklarına taşındı.

ÖNYARGILARI AZALTMA HEDEFİ

Dernek temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, 'Toplumda epilepsiye yönelik önyargıları azaltmak ve dayanışmanın gücünü göstermek amacıyla bir araya geldik. Epilepsinin doğru bilgi ve anlayışla birlikte yaşanabilen bir durum olduğunu bir kez daha vurguladık. Bu farkındalık hareketine katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.' denildi.

Etkinlik, toplumsal duyarlılığın artırılması temennileriyle sona ererken, Keşan halkının bu tür sağlık farkındalık projelerine olan desteği bir kez daha gözler önüne serildi.