TÜİK tarafından paylaşılan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, Edirne ve ilçelerinin demografik yapısını gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - .Edirne genelindeki ve ilçelerindeki güncel nüfus tablosu şöyle oldu:

2025 yılı verilerine göre Edirne'nin toplam nüfusu 422 bin 438 olurken, merkez ilçe nüfusu 189 bin 673 oldu.

İLÇE MERKEZ NÜFUSLARI TÜİK VERİLERİNE GÖRE KEŞAN

Edirne'nin en kalabalık ilçesi olma unvanını korurken, ilçelerin merkez nüfusları büyükten küçüğe şu şekilde sıralandı:

Keşan 66.483,

Uzunköprü 40.174,

Havsa 8.740,

İpsala8.485,

Enez4.419,

Süloğlu 3.171,

Meriç 2.711,

Lalapaşa 1.655