Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin devrim niteliğindeki kesintisiz ulaşımında ilk gece seferleri 09 Şubat Pazartesi gecesi itibarıyla hizmet vermeye başladı. 'Son otobüs kaçtaydı?' endişesini bitiren yeni uygulama, vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat etme imkanı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve güvenli hâle getirmek amacıyla yeni gece seferlerini başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın planlamasıyla devreye alınan N1, N2, N3 ve N4 hatları 09 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

N1, N2, N3 VE N4 HATLARIYLA GECE ULAŞIMI

Yeni uygulama kapsamında N1 hattı, Batı Terminali'nden hareket edip, ardından Tren Garı, Çarşı, Otogar, Şehir Hastanesi ve Umuttepe güzergâhlarında seyrediyor. N2 hattı ise İzmit'ten Otogara ve Maşukiye'ye ulaşım sağlıyor. Karamürsel'den başlayan N3 hattı ise Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Başiskele üzerinden İzmit Otogara ulaşıyor. N4 hattı ise İzmit Otogar'dan hareket ederek D-100, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova güzergâhını kapsıyor. Hatlar; sanayi bölgeleri, hastaneler, üniversite yerleşkeleri ve ana aktarma merkezlerini birbirine bağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gece yolculuğu güvenli, rahat ve konforlu şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Yeni hatlarla kent genelinde ulaşımın her saat erişilebilir hâle gelmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar; N1, N2, N3 ve N4 numaralı yeni hatların sefer saatleri ve güzergâh bilgilerini kocaeli.bel.tr resmi internet sitesi ve E-komobil mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyor.