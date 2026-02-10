Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Edebiyat Kurulu öncülüğünde bu yıl 5.'sini düzenlediği 'Mersin Roman Yarışması Ödül Töreni', edebiyatseverleri bir araya getirdi.

MERSİN (İGFA) - Ödül töreni kapsamında yazarlar Barış İnce ve Turan Ali Çağlar ile gerçekleştirilen söyleşi, katılımcıların sorularıyla devam etti. Edebiyat üzerine keyifli paylaşımların yapıldığı söyleşinin ardından, 'Halep Yolu' adlı romanıyla bu yıl yarışmayı kazanan Aydoğan Coşkun'a teşekkür belgesi ve ödülü, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

SANAL: 'MERSİN ROMAN ÖDÜLLERİ, NİTELİKLİ EDEBİYATIN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN GÜÇLÜ BİR PLATFORMA DÖNÜŞTÜ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin kültür ve sanatla kurduğu bağı daha da güçlendirmeyi önemsediklerini kaydeden Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, 'MEDEKA Edebiyat Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilen Mersin Roman Ödülleri yalnızca bir yarışma değil; nitelikli edebiyatın üretimini destekleyen, yeni kalemleri cesaretlendiren ve kültürel birikimimize kalıcı katkı sunan güçlü bir platforma dönüşmüştür. Edebiyatın bireysel anlamda olmanın ötesinde, toplumsal hafızayı da güçlendiren bir değer olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Bu yıl yarışmaya 140 eserle rekor başvuru olduğunu belirten Sanal, 'Kimlik bilgilerinden bağımsız; yalnızca edebi niteliği esas alan yaklaşımımız, şeffaflığı ve liyakatı önceleyen yaklaşımımızın da önemli bir göstergesi oldu.

Değerlendirme sürecinde emek veren ön seçici kurulumuza ve seçici kurulumuza yürekten teşekkür ediyoruz. 'Halep Yolu' adlı eseriyle Mersin Roman Ödülü'nün bu yılki sahibi olan Sayın Aydoğan Coşkun'u da tebrik ediyor, eserinin çok sayıda okuyucuyla buluşmasını diliyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehri; romanla, şiirle, sinemayla, müzikle, tiyatroyla ve sanatın bütün disiplinleriyle buluşturmaya devam edeceğiz' diye konuştu.