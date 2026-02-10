Bornova Belediyesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda sağlık ve sosyal hizmetlerini tanıttığı standıyla yoğun ilgi gördü. Üç gün boyunca sağlık ölçümleri, bilgilendirmeler ve kültürel etkinlikler düzenlenirken, Bornova'nın çınarlarının sahne aldığı Türk Sanat Müziği konseri beğeni topladı.

İZMİR (İGFA) - Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı ile Pan Geriatri Sempozyumu, 5-7 Şubat 2026 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Alanında uzman isimleri, yerel yönetimleri ve yurttaşları bir araya getiren organizasyonda Bornova Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü'nün ortak standıyla yer aldı.

Bornova Belediyesi standında katılımcılara, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Evde Bakım, Pansuman ve Hasta Bakımı, Koruyucu Diş Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi, Hasta Nakil Ambulansı hizmetleri ile Sağlıklı Yaş Alma Merkezi hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca defin ve cenaze işlemleri konusunda da ziyaretçiler bilgilendirildi.

Kısa süre önce kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ise standında Engelli Bireylerde Üreme Sağlığı, Bebek ve Çocuk Bakımı, Berber ve Yaşlı Bakımı, Engelli Aracı Servisi gibi hizmetleri tanıtarak Engelli Birimi'nin çalışmalarını anlattı.

BORNOVA'NIN ÇINARLARI SAHNEDEYDİ

Üç gün süren fuar boyunca Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler büyük ilgi gördü. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden yararlanan Bornovalılardan oluşan koronun verdiği Türk Sanat Müziği Konseri, fuar ziyaretçileri tarafından ilgiyle izlendi. Bornova'nın çınarları, performanslarıyla uzun süre alkış aldı.

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen hareket eğitimi etkinliği de özellikle yaş almış bireyler tarafından yoğun ilgi gördü.

Fuar süresince Bornova Belediyesi standını ziyaret eden yurttaşlara kan şekeri, tansiyon ve kas ölçümleri yapıldı. Sağlık taramaları sayesinde ziyaretçiler hem bilgilendi hem de bireysel sağlık durumları hakkında farkındalık kazandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın önemine dikkat çekerek, 'Yaşlılarımız ve engelli bireylerimiz bizim için birer istatistik değil, bu kentin hafızası ve en kıymetli değerleridir. Bornova Belediyesi olarak sağlıklı yaş almayı yalnızca bir sağlık meselesi değil, sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Evde bakımdan fizik tedaviye, kültürel etkinliklerden sosyal desteklere kadar bütüncül bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz.' diye konuştu.

Bornova'nın bu alandaki vizyonunu vurgulayan Başkan Eşki, 'Sağlıklı Yaş Alma Merkezimiz ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğümüzle, kimsenin geride kalmadığı bir Bornova'yı hep birlikte inşa ediyoruz. Bu fuarda gördüğümüz yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesi' dedi.