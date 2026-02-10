İzmir'de Anne Kart sayesinde anneler çocuklarıyla kenti ücretsiz dolaşıyor. Ulaşım masrafı hafifledi, sosyal hayata katılım arttı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve geldiği ilk günlerden itibaren uygulamaya aldığı Anne Kart projesi, sosyal dayanışma örneği olarak büyük ilgi görüyor.

Annelere çocukları ile toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkânı tanıyan proje, ekonomik sorunların arttığı günümüzde hane bütçesine katkı sağlıyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan projeden faydalanan vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Projeyle, 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş çocuğu olan babalara da aylık 10 kontör yükleniyor.

'BAŞKAN DR. CEMİL TUGAY DA BU SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sosyolog Ece Sönmezer çalışmanın vatandaşlar için önemine dikkat çekerek 'Anne Kart projesi, 0-4 yaş arasında çocuğu olan annelerin ücretsiz ulaşıma erişebilmelerini ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını amaçlıyor. Bir aylık 60 kontör uygulaması var. 0-5 yaş arasında çocuğu olan babalar için de aylık 10 kontörlük bir uygulamamız bulunuyor. Ulaşım konusunda sıkıntıların en aza indirilmesini hedefliyoruz. Anne Kart sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirilen, aile ve kadın odaklı politikalarımızın en somut örneklerinden biri. Başkanımız Dr. Cemil Tugay da bu süreci titizlikle takip ediyor' dedi.

'SOSYALLEŞME İMKANIMIZ OLDU'

Yurttaşlar uygulamadan memnun. Gülseren Aydın, Anne Kart'ın güzel bir uygulama olduğunu belirterek 'Dört çocuğum var. Eşim ve kızım hasta. Bu kart ulaşım sıkıntımız için iyi oldu. Memnunuz' diye konuştu. Fehmiye Şahin ise, 'Hayatımızı kolaylaştırdı. Allah razı olsun. Çok katkısı oldu. Çok memnunuz. İnşallah devam eder. Sosyalleşme imkanımız oldu' diye konuştu. Halime Kömürcü de Anne Kart ile her yere gidebildiğini söyleyerek 'Genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden de memnunuz' dedi. Sultan Tufan 'Bol bol çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bu kart olmasaydı onları çıkaramayacaktık. Gerçekten çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

BABALAR DA YARARLANIYOR

Anne Kart ile 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelerin belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere aylık 60 kontör yükleniyor. 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş çocuğu olan babalara aylık 10 kontör yükleniyor. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor.

NASIL KULLANILIYOR?

Anne Kart için başvuru alınmıyor. Sosyal yardımlardan yararlanmaya devam eden vatandaşlar sistem üzerinden her ay otomatik olarak değerlendiriliyor. Uygun bulunan kişilere toplu SMS gönderimi yapılarak bilgilendirme sağlanıyor. Anne Kart hak sahipleri, bilgilendirme sonrasında en yakın İzmirim Kart basım merkezlerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgeleriyle birlikte kartlarını teslim alabiliyor.

Kartta kullanılmayan kontörler bir sonraki aya devretmiyor. Örneğin, önceki ay 20 kontör kullanıldıysa, yeni ayda 40 kontör aktarılıyor ve toplam 60'a tamamlanıyor. Uygulamadan kent genelinde 10 binin üzerinde hane yararlanıyor.