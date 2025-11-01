Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin (İABB) düzenlediği teknik inceleme gezisi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve siyasi partilerinden 25 belediye başkanıyla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

İZMİR (İGFA) - Ziyaret, İABB ve Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında gerçekleştirildi. Heyet, Çin'de kent planlama ve yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji, altyapı, atık yönetimi, akıllı kentler ve dijital dönüşüm konularında incelemelerde bulundu.

Örnekler yerinde incelendi

Program kapsamında Çinli yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla yapılan görüşmelerde, belediyecilik alanında uluslararası işbirliği ve ortak projeler geliştirme olanakları değerlendirildi. Heyet, yerel yönetimlerin kapasitesini artıracak sürdürülebilir enerji, çevre dostu altyapı ve dijital belediyecilik uygulamaları üzerine çeşitli örnekleri yerinde inceledi.

Ortak işbirliği protokolü imzalandı

Ziyaretin sonunda iki ülke arasında ortak işbirliği protokolü imzalanarak, çevre teknolojileri ve şehir planlaması alanında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi hedeflendi.

Başkan Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi'nin bu süreçte aktif rol almasının önemine dikkat çekerek 'Kentler arası dayanışma, bilgi ve deneyim paylaşımı, yerel yönetimlerin gelişiminde büyük önem taşıyor. Karabağlar'ın kalkınma sürecine katkı sağlayacak uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye, çalışma arkadaşlarımızın deneyimlerini arttırarak kendi uygulamalarımızı ve yenilikçi belediyecilik anlayışını geliştirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Başkan Kınay: Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları sürdüreceğiz

Başkan Kınay ayrıca, belediyelerin iklim kriziyle mücadelede ve enerji dönüşümünde oynadığı kilit role değinerek, 'Yenilenebilir enerji, akıllı şehir uygulamaları ve sürdürülebilir altyapı projelerinde Karabağlar Belediyesi'nin kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaları sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.