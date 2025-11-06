TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Havvanur Yurtsever, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yeniden seçildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında yapılan Genel Kurul oturumunda, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından gösterilen üç aday arasından HSK'de boş bulunan bir üyelik için seçim yapıldı.

Seçimin ilk turuna 306 milletvekili katıldı. Oylamada Havvanur Yurtsever 245, Mustafa Naim Yağcı 24, İsmail Ergüneş 22 oy aldı; 15 oy geçersiz sayıldı. Anayasa'da öngörülen çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi, ancak bu turda da yeterli oy alınamadı.

Bunun üzerine en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme yöntemi uygulandı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever yeniden HSK üyeliğine seçildi.

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise öğrenimini Hatay-Antakya Lisesinde, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans yapmıştır. İş Hukuku, Tüketici Hukuku, İnşaat Hukuku Arabulucuk Uzmanlık Eğitimleri İle Mevzuat Usul ve Esasları Eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir.

1996 yılında Serbest Avukat olarak mesleğe başlamıştır. Arabuluculuk, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 7. Dönem Meclis Üyeliği, Meclis 2. Başkan Vekilliği, Hukuk ve Kadın Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis'nde 2014-2019 Döneminde Meclis Üyeliği, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, Kadın, Aile ve Çoçuk Komisyonu Başkanlıkları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. TBMM Genel Kurulu tarafından 24.11.2021 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

Aslen Selanik göçmeni olup, Samsun/Bafra'lıdır. Evli ve üç erkek evlat annesidir.