Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ilçe sorumluları toplantısı, Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Toplantıya; İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz ve Şube Müdürü Nevzat Seyitoğlu katıldı.

Toplantıda, il ve ilçe genelindeki basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının daha etkin yürütülmesi, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve koordineli hareket etmenin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının yeni çalışması olan 'Haberim Olsun' Projesi tanıtılarak, proje kapsamındaki uygulamalar ve yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında, Yıldırım MTAL Gazetecilik Bölümü Öğretmeni Suat Alptekin tarafından ilçe sorumlularına yönelik 'Haber Yazma Eğitimi' verildi. Eğitimde; haber dili, etkili başlık oluşturma, içerik planlama ve doğru fotoğraf kullanımı gibi temel gazetecilik unsurları uygulamalı olarak ele alındı.

İstişare ve değerlendirmelerin ardından, eğitime katkılarından dolayı Öğretmen Suat Alptekin'e hediye takdiminde bulunuldu. Toplantı, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.