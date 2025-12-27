Güzelbahçe Belediyesi, yaşanabilecek, afetlere karşı hummalı bir hazırlığa başladı. Başkan Günay, 'Afetten kaçamazsınız ama önlemlerinizi büyütebilirsiniz' dedi.

İZMİR (İGFA) - Deprem kuşağında bulunan Türkiye bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın vb afetlerle mücadele etmiş, bir çok can bu uğurda hayatını kaybetti. Şehirlerin afetlere karşı hazırlıklı olması bu konuların en önde gelen sorunlarından birisi. Güzelbahçe belediyesi, yaşanabilecek her türlü afete karşı önlem almak için düğmeye bastı.

GÜZKUT (Güzelbahçe Arama Kurtarma) kuruluyor

Güzelbahçe Belediyesi yaşanabilecek afetlere acil müdahale etmek, insanların geçirmiş olduğu afetlerle ilgili hızlı hareket etmek için GÜZKUT'u (Güzelbahçe Arama Kurtarma) kuruyor. Ülkemizin deprem kuşağında, riskli bir noktada olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Biz en son asrın felaketi olan ve 11 ilimizi etkileyen on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz büyük bir deprem yaşadık. Geçtiğimiz yıllarda yangınlar, seller geçirdik. Tüm bu durumlar şunu gösteriyor ki afete karşı hazırlı ve bilinçli olmamız gerektiği. Bu yüzden belediye çalışanlarımızdan olacak bir afet acil destek ekibi kurmayı planladık. Umarız böyle büyük felaketlerle karşılaşmayız ve bu acil afet ekibine de hiç devreye koymayız' dedi.

'Belediye merkezlerini afetler için hazırlıyoruz'

Belediye'nin çelikten yapılan 5 yapısının da deprem toplanma alanları olarak belirlendiğini belirten Başkan Mustafa Günay, 'Afetlere hazırlıklı olmamız için belediyemizin yapmış olduğu; Yalı Güzbel Dutdibi, hemen yanına bulunan ve gıda konusunda depolama alanı olarak kullanacağımız Yalı Güzmar, Yelki de yapmış olduğumuz Yelki Güzbel Cafe. Bunların hepsi konstrüksiyonla yapılmış, depreme dayanıklı yerler. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezimizin altındaki kapalı otoparkı boşaltıyoruz. Bu alanı depo olarak kullanacağız. Ayrıca 2 adet spor salonumu da afetler için hazırlıyoruz. Onur Günay Eğitim Kampüsümüzde açmış olduğumuz dayanışma mutfağında günlük 500 kişiye yemek çıkartıyoruz. Afet durumunda kapasitesini artırarak 2 bin kişiye yemek çıkarabileceğimiz bir merkez olacak. Bu süreçlerde en önemli malzemelerden çadır, battaniye, ısıtıcı, su, paketli pratik gıdalar gibi acil lazım olan ürünler. Bu konuda da Güzelbahçeli hemşehrilerimize de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; kullanılmamış, battaniye, ısıtıcı, elinizde varsa çadır, spor bedleri buna benzer malzemeleri bizlere ulaştırırsanız bizlerde depomuza koyarak, yaşanabilecek acil bir durumda kullanabilelim. Temennimiz bir afet olmadan, bir can ve mal kaybı yaşanmadan her türlü önlemi alabilmek. Biz merkezlerimizi hazır hale getirip, hazırlıklı olacağız' diye konuştu.