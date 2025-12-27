Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya için yapılan sarı kodlu kar yağışı uyarısının ardından Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların önlenmesi amacıyla hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda şehrin yüksek kesimlerinde beklenen etkili kar yağışı karşısında tedbir ve önlem amaçlı alarm durumuna geçti. Kar yağışının ulaşımda ve günlük yaşamda aksaklıklara neden olmaması için ilgili birimler koordinasyon halinde hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar tamam

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri, karla mücadele kapsamında harekât merkezinde araç ve ekipman hazırlıklarını gerçekleştirdi. Kar küreme ve tuzlama araçları, ihtiyaç halinde hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için hazır halde bekletiliyor.

Olumsuzluklara karşı sürekli tetikte

Beklenen yağış sürecinde Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerde oluşabilecek olumsuzlukları yakından takip ederek anlık müdahale için hazır olacak. Ulaşım güvenliğinin sağlanması ve günlük hayatın aksamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler önceden planlandı.

İhbarlar Alo 153'e

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların kar yağışıyla ilgili her türlü talep ve ihbarını Alo 153 Haber Merkezi'ne iletebileceği hatırlatıldı. Açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyulması halinde hızlıca müdahale edebilmek için sürekli tetiktedir. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımın aksamaması önceliğimizdir' ifadelerine yer verildi.