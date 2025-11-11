Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise derin üzüntüsünü dile getirerek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB'ye ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm, kendisi de olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin detayların ve uçağın mürettebatına dair bilgilerin, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından paylaşılacağı bildirildi.