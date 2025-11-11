Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılımıyla çiftçilere tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmak amacıyla Mustafakemalpaşa'da çiftçilere tohumluk buğday dağıttı. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem de katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, üretimin bereketini paylaşmanın önemine dikkat çekerek, 'Yağmur berekettir. Toprağa düşen her damla, nasıl filizi canlandırıyorsa, biz de bugün bu topraklara bereket katacak yeni bir adımı atıyoruz. Bugün 179 çiftçimize tohumluk buğday desteği sağlayarak hem üretimi güçlendiriyoruz hem de dayanışmanın en güzel örneğini veriyoruz.' dedi.

Başkan Erdem, ayrıca geçtiğimiz aylarda 200 dönümlük arazide ekilen ayçiçeklerinden yaklaşık 20,5 ton ürün elde ettiklerini belirterek, 'Üretmenin bereketi paylaşınca çoğalır. Atatürk'ün 'Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetiştiren bir milletiz' sözü bizim yolumuzu aydınlatıyor. Üretimi destekleyen her projeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasına dikkat çekerek, toprağın önemine vurgu yaptı.

Dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Başkan Bozbey, '20 yıl önce 15 metreden su bulurken bugün 200 metreden alabiliyoruz. Suyun ve toprağın kıymetini bilmek zorundayız. Toprak, şehirdeki arsalardan çok daha değerlidir. Bu yüzden topraklarımıza sahip çıkmalı, üretimi sürdürmeliyiz' dedi.

Bozbey, yerli tohum üretimi ve sürdürülebilir tarım hedefleri kapsamında yürütülen projelerin devam edeceğini belirterek, 'Bu bereketli topraklarda yerli tohumun yeniden kök saldığı bir dönemi yaşıyoruz. 100 hektarlık alanda 'Ceyhan 99' tohumunu ektik ve verimi çok iyi oldu. Şimdi bu tohumları yüzde 100 hibeli olarak çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu sadece bir tohum dağıtımı değil, Türkiye'ye örnek olacak bir sürdürülebilir tarım modelidir' diye konuştu.

Üretimin stratejik önemine dikkat çeken Başkan Bozbey, 'Yerli tohum, bir bağımsızlık meselesidir. Dışa bağımlılığı azaltır, çiftçimizin elini güçlendirir. Atatürk'ün dediği gibi, çiftçi milletin efendisidir. Biz de çiftçimizi efendi yapmak için çalışıyoruz' dedi. Başkan Bozbey, yem bitkileri, zeytin, meyvecilik ve hayvancılığa yönelik desteklerin süreceğini ifade ederek, bu toprakların bereketini yeniden yaşatmak ve üreticimizin gelirini artırmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.