ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, dünkü mesaisini Pozantı ilçesinde önemli hizmet, açılış ve temaslarla geçirdi. İlk olarak Başkan Zeydan Karalar'ın, 'Adana'da arıtmasız ilçe kalmayacak' sözünden hareketle Pozantı'da temeli atılan arıtma tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu, ASKİ yetkililerinden bilgi aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer arıtma tesisi inşaatında şunları söyledi: 'Yıllardır Pozantı'da arıtma sorunu olduğunu biliyoruz. Bugün ASKİ şantiyesindeyiz. Arıtma hem insan sağlığı için hem çevrenin korunması açısından çok önemli. Zeydan Başkan 'Adana'da arıtmasız ilçe kalmayacak' demişti. O proje kapsamında Pozantı'daki arıtmanın iki ay önce temeli atıldı. 2026'nın sonunda da bitecek. Hem Pozantılı vatandaşlarımıza hem Adanalı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu modern tesis, Pozantı'nın bugününü ve geleceğini güvence altına alacak; derelerimizi ve toprağımızı koruyarak altyapımızı güçlendirecek. Arkadaşlarımız burada iki ayda 4 havuzun temel çalışmalarını gerçekleştirdiler. 2026'nın sonuna kadar da arıtma tesisinin yapımını bitirecekler. Çalışan bütün arkadaşlarımın emeğine yüreğine sağlık. Adana'nın dört bir yanında aynı kararlılıkla hizmete devam ediyoruz.'

Başkan Vekili Güngör Geçer, arıtma tesisi inşaatındaki incelemelerinin ardından Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Pozantı İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Güngör Geçer, ardından ANZAK Rölyefi'nin açılışını Belemedik'te Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile birlikte gerçekleştirdi.

BARIŞIN VE DOSTLUĞUN SİMGESİ

Güngör Geçer rölyef açılışının barış ve tarih açısından önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: 'Tarihe ve barışa olan bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Savaşın acılarından doğan dostluğun simgesi olan bu eser, Atatürk'ün 'Sizler şimdi bizim de evlatlarımızsınız' sözlerini geleceğe taşıyacak. Bu anlamlı mirasa katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.'

Güngör Geçer konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Tarihi, önemli bir mekandayız. Tarihi yeniden yaşatmak için buradayız. 1. Dünya Savaşı sırasında esir alınan ve bu noktada süren demiryolu inşaatında çalıştırılmak üzere bölgeye getirilen, sonrasında hastalanıp ölen bir ANZAK askerinin mezarı burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar farklı ve özel bir insan olduğunu bir kez daha anlıyoruz. İyi bir asker, iyi bir devlet adamı, ekonomist, matematiği çok iyi biliyordu ama askerlik konusundaki yetenekleri bütün dünyada örnek alındı, askeri okullarda anlatılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türklere karşı savaşmak için gelen ama Türk topraklarında ölen yabancı askerlerin annelerine seslenerek, onların artık bu topraklarda kendi vatanlarında yatıyormuş gibi rahat bulunduğunu söylüyor. Bugün burada yaptığımız anıt dünya barışı için bir simge olur inşallah. Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diyerek bütün dünyada barış olmasını istediğini açıklamıştır. Ben de bu anıtın bütün dünya barışı için sembol olmasını diliyorum.

Güngör Geçer daha sonra Pozantı'da halkla bir araya geldi, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşın istek ve taleplerini dinledi, sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Güngör Geçer, İstiklal Savaşı döneminin önemli isimlerinden Şehit Kasım Hoca'nın mezarını da ziyaret etti ve kabri başında dua etti.