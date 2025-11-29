BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde mesleki eğitimler düzenlenecek. Ücretsiz ve sertifikalı eğitimler, hasta ve yaşlı öz bakımına destek ve ön muhasebe ile başlayacak.

Nilüfer'de iş ve meslek edinmek isteyenlere yönelik mesleki eğitimler fırsatları başlıyor. Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülecek kurslara katılanlar, hem meslek edinebilecek, hem de sertifika elde edebilecek.



Hasta ve yaşlı öz bakımına destek eğitimi, 360 saat sürecek. Açılan kursu, başarıyla tamamlayanlara, yetkinliklerini belgelemek üzere Nilüfer İlçe Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilecek. Kurs kontenjanı ise 20 kişi ile sınırlı olacak.

Ön muhasebe eğitimi 306 saat sürecek. Eğitim kontenjanı ise 20 kişi olarak belirlendi.