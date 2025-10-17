Sanatçı Güneş Aytemur, 'WOW' adlı yeni sergisiyle sanatseverleri, cemiyet ve medya dünyasını bir araya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - 15 yeni eserden oluşan sergi, izleyicileri çocukluğun masumiyetinden bugünün karmaşasına uzanan renkli bir yolculuğa çıkardı. Güneş Aytemur'un tuvallerinde, çocukluğumuzun kahramanları Teddy Bear, Tazmanya Canavarı, Fred ve Betty, Mona Lisa ve hatta Dali bile yeniden hayat buldu. Cesur renkleriyle izleyiciyi çocukluğun masumiyetine, bugünün karmaşasına taşıyan sergi, davetlilerden tam not aldı.

Gecede sanatseverler kadar cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı. Renkli atmosferiyle dikkat çeken açılışta konuklar eserleri uzun uzun inceledi, 'WOW' isminin hakkını veren şaşkınlık ve hayranlık dolu anlar yaşandı.

Sanatçı Güneş Aytemur sergi hakkında şunları söyledi 'Tazmanya Canavarı karakterini hep kötü olarak biliriz, ama onun da iyi tarafları var. Ben tuvallerimde bu zıtlığı göstermek istedim. Teddy Bear ise benim için çocukluğun masumiyetiyle yetişkinliğin duygusal yükünü bir araya getiriyor. Onun gözlerinde hem kaybolan oyunların neşesi hem de büyüdükçe içimizde kalan kırılganlık var.'

'WOW', hem içindeki çocuğu unutmayanlara bir selam, hem de hayatın ironilerine renkli bir ayna:

Güneş Aytemur'un sergisi, bu sezonun en çok konuşulacak sanat etkinliklerinden biri olmaya aday!