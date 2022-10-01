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Türkiye'de gündem değiştiricek görüşme! Yazıcıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya...

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Başkanı bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu, Fatih Furkan Yazıcıoğlu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ni bir dosya verdi.

GÜNDEM 01.10.2022, 07:17 01.10.2022, 07:36 Murat Aydın
Türkiye'de gündem değiştiricek görüşme! Yazıcıoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya...

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ülkücü Haraketin önde gelen isimlerinden  Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu parti genel merkezinde makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu, "Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

“CİDDİYETLE ARAŞTIRMA YAPACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİM”

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” dedi.

#muhsin yazıcıoğlu #Fatih Furkan Yazıcıoğlu #kemal kılıçdaroğlu #BüyükBirlikPartisi #Ülküü #CHP
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