İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'de resmi törenle karşılanıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.