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Depremde yıkılan Devlet Hastanesi için sorumlular hakkında suç duyurusu

Hekim Birliği Sendikası üyeleri doktorlar, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Hastane'nin 2012 yılında yapılan bina tetkikinde Depreme Dayanıklı olmadığı raporu verildiği ortaya çıktı.

GÜNDEM 21.02.2023, 10:51 21.02.2023, 11:10 Murat Aydın
Depremde yıkılan Devlet Hastanesi için sorumlular hakkında suç duyurusu

Hekim Birliği Sendikası üyeleri doktorlar, Maraş depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. 

06.02.2023 tarihinde K.Maraş merkezli meydana gelen depremlerde birçok hastane de ağır hasar gördü ve yıkıldı. İskenderun Devlet Hastanesi’nin A bloku da tamamen yıkılırken 70 kişi Hastane’nin enkazında hayatını kaybetti.

Yıkılan A blokun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönünde bir Bilirkişi Raporu’nun (11 yıl önce) 2012'de hazırlandığı ortaya çıktı. Hatta bu durumun, “2012 yılında hastanemiz A bloğunda yapılan “Deprem Dayanıklılık Testi” raporu olumsuz gelmiştir.” şeklinde İskenderun Devlet Hastanesi’nin web sayfasındaki Tanıtım Dosyası’nda yazmakta olduğu da tespit edildi.

Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Ümit Erdem tarafından hazırlanan ve sunulan Şikayet Dilekçesi ile, İskenderun Devlet Hastanesi’nin A blokunun tamamen yıkılması ve aralarında Hekimler, sağlık çalışanları ve hastaların da olduğu 70 kişinin vefatı ile ilgili olarak, hastanenin depreme dayanaklı olmadığına dair raporun verildiği 2012 yılından bugüne kadar geçen süreçte, hiçbir iş veya işlem yapmayan, güçlendirme çalışması başlatmayan veya yıkım kararı almayan tüm yetkililerin cezalandırılmaları için, İskenderun Cumhuriyet BaşSavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu’na suç duyurusunda bulunuldu.

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcı Op. Dr. Çağlar Yıldırım; “Arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının vefatlarına acımız tarifsiz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. İhmaller zincirinin ve sorumlularının takipçisi olacağımıza da söz veriyoruz.” dedi.

Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Ümit Erdem de; “Şikayetimiz ile birlikte, tespit edilecek şüpheliler hakkında, tedbir mahiyetinde “yurtdışı çıkış yasağı” ve “günlük imza şartı” şeklinde adli kontrol kararları verilmesini de talep ettiklerini” beyan etti.

Hekim Birliği resmi Twetter hesabından duyurulan suç duyurusu; Hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılandı. 

#Hekim Birliği Sendikası #suçduyurusu #iskenderun #devlethastanesiyıkıldı #deprem
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