Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deprem son durum!

Son dakika haberler: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve binlerce binanın yıkıldığı 10 ilde bu gece saat 01.00'den itibarıyla OHAL resmen başladı. Depremlerde güncel can kaybı sayısı 5 bin 894 olarak kaydedilirken 34 bin 810 kişinin yaralandığı resmi kaynaklarca doğrulandı. TSK 13 tabur askeri deprem bölgesine arama kurtarma ekibi olarak görevlendirdi. Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Hatay'da son durum ise görüntülendi. Yardımlar için yolların açık olma durumu merak edilirken Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe gişeleri arasında yoğunluk var. Ayrıca kritik noktalara giriş yasak

Son dakika deprem haberleri; Hatay son durum, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş'tan flaş gelişmeler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan güncel açıklamaya göre depremlerde 5 bin 894 kişi vefat etti. 34 bin 810 kişinin yaralandığı afet bölgesinde enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğu aktarıldı.

İLLERDE SON DURUM

Deprem bölgesinden gelen son dakika haberine göre yaralı nakilleri de hızla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Büyük yıkım yaşayan şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana gibi geniş coğrafyada son durum merak edilirken resmi kaynaklardan açıklamalar geldi.

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA VE İLLERDE SON DURUM

Deprem bölgelerinde enkaz altındançıkartılıp sağ olarak kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen de sağ olarak kurtarıldı. Eymenin sağ kurtarılması olay yeri ve ekranlarda izleyen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı..

DEPREM BÜYÜK BİR YIKIM YAPTI

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin görüntüleri oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.