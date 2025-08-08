Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, 1 Ağustos – 10 Ağustos tarihleri arasında Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında düzenlenen Piyano Ustalık Sınıfı’nın ilkine sahne oluyor. Geçtiğimiz gün Antik Taş Ocağı’nda konser veren Didier Castell-Jacomin ise klasik müzikseverleri kendine hayran bıraktı.İZMİR (İGFA) - Kendine özgü tarzı ve sempatik tavırlarıyla festival sahnesinin konuğu olan Fransız piyanist Didier Castell-Jacomin, sergilediği performansla sanatseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Institut Francais Turquie İzmir’in destekleri ile Türkiye’ye gelen Didier Castell-Jacomin, dikkat çekici uluslararası kariyeri ve kusursuz icra yeteneği ile göz doldurdu.

Didier Castell-Jacomin, Gümüşlük’teki tarihi mekanın sahnesinde ilk olarak bir J. S. Bach/ W. Kempff bestesini seslendirdi: “Siciliano BWV 1031”; Bu eserin ardından sanatçı W. A. Mozart’ın, “Fantasia n° 4 in C minor, K. 475” adlı yapıtını ve yine aynı bestecinin, “Piano Sonata n°10 in C major” başlıklı yapıtını seslendirdi. Bu eser, “Allegro moderato” – “Andante cantabile” ve “Allegretto” isimli bölümlerden oluşuyordu. Fransız piyanist, programın ikinci yarısına, F. Schubert’in, “Klavierstücke n°2 in E-flat major” adlı eserini seslendirerek başladı. Daha sonra Fransız kadın besteci C. Chaminade’den, "Automne", concert etude op. 35, n°2 adlı yapıtı seslendiren Castell-Jacomin, geceyi L. v. Beethoven’un, “Piano Sonata n°14, C-sharp minor”, “Moonlight" adlı yapıtıyla noktaladı. Bu eser de, “Adagio sostenuto”, “Allegretto” ve “Presto agitato”dan oluşuyordu.

Paul Badura-Skoda’nın, "Gerçek bir Mozart" olduğunu söylediği, Didier Castell-Jacomin'in geniş diskografisinde özellikle Mozart, Beethoven ve Schumann'ın eserleri yer alıyor. Sanatçının son CD’si, Cecile Chaminade, Mel Bonis, Clara Schumann gibi kadın bestecilere adanmış.