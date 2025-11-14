Ticaret Bakanlığı, yerli plakalı araçların gümrük giriş-çıkış işlemlerini hızlandıracak yeni dijital sistemini 18 Kasım 2025 itibarıyla hayata geçiriyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yerli plakalı taşıtların gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı ve doğru şekilde tamamlamayı sağlayacak önemli bir dijitalleşme adımını devreye alıyor. Yeni düzenlemeyle, ülkemizde tescil edilen araçlara ait bilgiler, trafik sicil kayıtlarından anlık olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılabilecek.

Daha önce gümrük memurları, tescil aşamasında gerekli taşıt bilgilerini manuel olarak sisteme kaydediyordu. Bu durum özellikle turizm sezonlarında bekleme sürelerinin uzamasına neden olabiliyordu. Yeni sistem sayesinde bilgiler eşzamanlı olarak aktarılacak, geçiş işlemleri çok daha hızlı tamamlanacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerli plakalı taşıtların tescil işlemleri artık daha hızlı, doğru ve etkin şekilde gerçekleştirileceği belirtilirken, gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azalacağı, vatandaşların sınır geçiş deneyiminin iyileşeceği duyuruldu.

Dijital dönüşüm adımı, 18 Kasım 2025 itibarıyla tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanacak ve gümrük işlemlerinde önemli bir kolaylık sağlayacak.