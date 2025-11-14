Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'deki bina yıkımı ve Dilovası'ndaki yangın üzerinden kendisine yöneltilen suçlamalara belgelerle yanıt verdi. Metro kaynaklı iddiaların erken ve sorumsuzca yapıldığını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında, Başkan Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP'li meclis üyelerinin Gebze ve Dilovası olaylarına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Başkan Büyükakın, Dilovası'ndaki yangın sonrası 7 kişinin tutuklandığını, 5 kişinin ise açığa alındığını hatırlatarak, 'Hiçbir şey yapılmıyor değil, merak etmeyin, çok şey yapıyoruz' dedi.

Gebze'de bir binanın metro inşaatı nedeniyle çöktüğü iddialarına da açıklık getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Suçlu metrodur demek de metro değildir demek de mümkün değil. Araştırmalar devam ediyor. Metro inşaatını Büyükşehir denetlemiyor. Spekülasyona gerek yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca, metro güzergahının kaya zemini nedeniyle değiştirilerek riskli binaların yıkılmasının önlendiğini belirtti.

Başkan Büyükakın, İzmit'te benzer iddiaların belgelendiğini de paylaşarak, '10 Kasım 2025 tarihinde İzmit Belediyesi'nden gelen yazıda, Sanayi Mahallesi'ndeki bir yapıda kayma olduğu şikayeti üzerine herhangi olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi. Eğer küçük kaymayı bile tespit edemiyorsanız, binanın metrodan kaynaklı olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz?' diye sordu.

CHP'li bazı meclis üyelerinin de konuya ilişkin çelişkili açıklamalarına işaret eden Başkan Büyükakın, 'Henüz nedeni belli olmayan bir durum üzerinden suçlamalarda bulunmak sorumsuzluktur. Yere batsın siyasetiniz, nokta' dedi.

Başkan ayrıca, metronun müteahhidine yönelik iftiraları da reddederek, belgelerle desteklenmeyen suçlamaların doğru olmadığını vurguladı.