Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 30 ayrı operasyonda 51 milyon 344 bin adet makaron ve üretim malzemesi yakaladı. Operasyonlarda Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Mersin'de 7 adrese baskın yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede büyük bir başarıya imza attı. Bakanlık, son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam 51 milyon 344 bin adet makaron (sigara filtre kağıdı) ve makaron üretim malzemesi ele geçirdiğini duyurdu.

Yakalanan ürünlerin piyasa değeri 274 milyon TL'yi aştı.

Operasyonlar; Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalara ek olarak, Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi, Bursa, Çanakkale ve Mersin'de 7 farklı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda yakalananlara ilave olarak 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, 3 adet makaron üretim ve paketleme makinesi, 1 adet filtre makinesi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, milli ekonomiyi korurken vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı kesintisiz mücadele ettiği kaydedildi.