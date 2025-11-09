Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Katar ve Umman'la da temasların sürdüğünü söyledi. F-35 programına ilişkin ise, 'ABD Başkanı Trump'la olumlu adımlar attık, verilen sözlerin yerine getirilmesini temenni ediyorum' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin, 'Eurofighter konusunda gerek İngiltere gerek Almanya ile olumlu adımlar atıyoruz. Bunun yanında Katar ve Umman'la da bazı görüşmelerimiz var. Belki onların envanterlerindeki Eurofighter'lardan da alma durumumuz söz konusu olabilir. Bu anlaşmalar sonuçlanırsa ülkemiz için çok güzel gelişmeler olacak' ifadelerini kullandı.

F-16 ve F-35 konularına da değinen Erdoğan, 'F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temennimiz, verilen sözlerin yerine getirilmesi ve F-35'lerle güçlü bir imkâna sahip olmamızdır' dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin bir soruya ise, 'Tarih vermeyeyim ama bu hafta Ankara'ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız hâlinde, ya ben kendilerini ziyaret ederim ya da onları davet ederim. Aramızda herhangi bir sıkıntı yok' yanıtını verdi.

Erdoğan, 'Malum pazartesi 10 Kasım, Ankara'dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız' diye konuştu.

'BU DİL, NE DEVLET GELENEĞİMİZE NE MİLLETİMİZİN VAKARINA YAKIŞIYOR'

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Özel hakkında açtıkları davaların sürdüğünü anımsatarak, 'Bizde güzel bir söz vardır: 'Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar.' Özgür Özel'in yaptığına karşı dava açtık. Daha önce 200 bin lira tazminat kazandık, şimdi bir 500 binlik daha dava açıldı. Bunlar vakıflara gidecek' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin açıklamalarını 'krizden beslenme ve kaostan medet umma alışkanlığının devamı' olarak nitelendirerek, 'CHP Genel Başkanı'nın dili ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz asla bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz. Bu düzeye inmeyi kendimize de milletimize de izah edemeyiz.' dedi.