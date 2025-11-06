Bunlar da ilginizi çekebilir

Konservatuvar koristliği için ter döktüler

İLK SEN DİNLEME KAYIT İÇİN https://bfan.link/glbn

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla merakla beklenen projesinin kapağını ilk kez yayımladı ve yeni EP'si 'GLBN'in 14 Kasım Cuma günü müzikseverlerle buluşacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni EP (mini albüm) projesini dinleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor.

Gülben Ergen, 'GLBN' adlı yeni EP'sini 14 Kasım'da müzikseverlerle buluşturacak. Sanatçı, projesinin kapak görselini sosyal medyada paylaştı. İlk dinleme için kayıt linki de paylaşan Ergen'in yeni çalışması heyecanla bekleniyor.

Jennifer Lopez, Zen Pırlanta'nın yeni marka elçisi oldu

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.