Pop müziğin en üretken ve en sevilen isimlerinden Berkay, projesi 'Evdeyiz Dede' ile Türkiye turnesine çıkıyor. Arka arkaya yayımladığı hitleriyle dinlenme rekorları kıran Berkay; YouTube'da milyonlarca izlenen 'Evdeyiz Dede' serisinin sıcak, samimi ve içten atmosferini ilk kez sahneye taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Safran Organizasyon tarafından hayata geçirilen Berkay'ın bu özel konser serisi, geleneksel konser formatından çok daha fazlasını vadediyor.

Daha yumuşak ışıklar, dinleyiciye yakın bir sahne düzeni ve ev sıcaklığını andıran içten bir atmosfer: Sanki herkes aynı evde toplanmış, salonda birlikte şarkı söylüyormuş gibi:

Açıklanan ve Satışa Sunulan Konser Tarihleri:

OCAK

• 17-18 Ocak - İstanbul Maximum UNIQ Hall

• 25 Ocak - İzmir Havagazı Fabrikası

• 30 Ocak - Eskişehir Fuar Merkezi

• 31 Ocak - Kayseri EKM Erciyes Kültür Merkezi

ŞUBAT

• 1 Şubat - Ankara CSO Ada Ankara

• 6 Şubat - Antalya Fuar Merkezi

• 7 Şubat - Bursa Merinos AKKM

• 8 Şubat - Gaziantep Kongre ve Kültür Merkezi

Berkay 'Evdeyiz Dede' Konserleri, Safran Organizasyon tarafından düzenlenmektedir. Projenin medya sponsoru: Kral Pop Radyo.

Biletler satışta! Konserlerin biletleri tüm dijital satış noktalarında alınabilir.