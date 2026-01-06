Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2025 yılında da Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı en kapsamlı eğitim merkezi olma özelliğini pekiştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte GUHEM, yıl boyunca 1 milyona yakın ziyaretçiyi bilimle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Alanında Avrupa'da en büyük dünyada ise ilk 5 merkez arasında bulunan GUHEM; interaktif deney düzenekleri, profesyonel simülatörler, bilim iletişimcileri eşliğinde atölyeler, bilim gösterileri, söyleşiler, bilim kafe etkinlikleri ve aile katılımlı organizasyonlarla dopdolu bir yılı geride bırakıldı. Eğitim programları kapsamında okul öncesinden liseye kadar on binlerce öğrenci, Havacılık, Uzay Teknolojileri ve Astronomi başlıklarında uygulamalı eğitimlere katıldı.

2025 yılı boyunca Bursa başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilden gelen 6 bine yakın okul grubu, GUHEM'de bilimle buluştu. Azerbaycan, Rusya, Hollanda ve Nijerya gibi ülkelerle yürütülen projeler kapsamında uluslararası öğrenciler de GUHEM'in eğitim programlarına katıldı. Bursa'daki meslek liseleri, fen liseleri ve köy okullarına yönelik projeler kapsamında 80'den fazla okulda 500'ün üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından astronomlar eşliğinde teleskoplarla güneş ve gece gözlemleri yapıldı. Öğrencilere gök atlasları ve popüler bilim yayınları hediye edilerek bilimsel merakın kalıcı hale getirilmesi hedeflendi.

ÖĞRETMENLERDEN AKADEMİYE UZANAN ETKİ

GUHEM Öğretmen Ağı, farklı branşlardan öğretmenleri aynı gökyüzü altında buluşturarak 10 bini aşkın üyeye ulaştı. 2025 yılında 174 çevrim içi ve yüz yüze eğitim ile binlerce öğretmenin uzay ve astronomi alanındaki bilgi ve deneyimleri desteklendi. Ayrıca IAU Office of Astronomy for Education tarafından fonlanan öğretmen eğitim programlarıyla ortaokul müfredatına yönelik çalışmalar yürütüldü.

DÜNYA UZAY HAFTASININ KOORDİNATÖRÜ GUHEM

Dünya Uzay Haftası'nın Türkiye Ulusal Koordinatörü olan GUHEM öncülüğünde, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir katılımla ülke genelinde 5 binden fazla etkinlik hayata geçirildi.

International Astronautical Federation (IAF) üyesi olan GUHEM, 76. Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) kapsamında kabul edilen akademik çalışmaları ve NASA, CNES, Bahrain Space Agency gibi kurumların yer aldığı çok uluslu projelerdeki katkılarıyla uluslararası alandaki etkinliğini artırdı.

TEKNOFEST, Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bilimfest, Türkiye İnovasyon Haftası ve Türkiye E-Ticaret Haftası gibi birçok organizasyonda kurulan uzay ve havacılık temalı deneyim alanlarıyla GUHEM, bilimi toplumun her kesimine taşımaya devam etti. Tam Ay Tutulması ve En Uzun Gece gibi özel günlerde ise ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak gözlem ve etkinlikler düzenlendi.

ASTRONOTLAR, MARKALAŞAN ETKİNLİKLER VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem, yıl boyunca GUHEM'de öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği, Nocturne: Gece Gece, İnteraktif Bilim Tiyatrosu, sinema geceleri ve rol-play etkinlikleri GUHEM'in markalaşan organizasyonları arasında yer aldı. Engelsiz mimari düzenlemeler, görsel ve işitsel destek sistemleri ile kapsayıcı rehberlik hizmetleri sayesinde GUHEM, Erişilebilir Merkez Unvanı alarak bilimi herkes için ulaşılabilir kıldığını bir kez daha ortaya koydu.

'HER YAŞTAN ZİYARETÇİNİN MERAKLA TAKİP ETTİĞİ BİR MERKEZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'in Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet eden stratejik bir vizyon projesi olduğunu belirterek, 'GUHEM'i hayata geçirirken ortaya koyduğumuz temel vizyon; çocuklarımızı ve gençlerimizi hızla değişen dünyanın ve geleceğin mesleklerine hazırlamaktı. Uzay ve havacılık gibi yüksek katma değerli alanlarda erken yaşta farkındalık oluşturmak, merak duygusunu kalıcı bir öğrenme kültürüne dönüştürmek ve nitelikli insan kaynağının temellerini atmak, GUHEM'in en önemli misyonu. GUHEM, 2025 yılında her yaştan katılımcının merakla takip ettiği bir merkez oldu. 1 milyona yakın ziyaretçiyi GUHEM'de ağırlamamız, bu vizyonun toplumun her kesiminde güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.' dedi.

Bursa'nın dönüşüm sürecinde bilimin ve teknolojinin merkezi bir rol üstlendiğine dikkat çeken İbrahim Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bursa, üretim gücünü bilgi, teknoloji ve inovasyonla bütünleştiren bir şehir vizyonuyla yoluna devam ediyor. GUHEM, bu dönüşüm vizyonunun en somut ve en stratejik adımlarından biri. Yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan etki alanıyla GUHEM; Bursa'yı uzay, havacılık ve bilim eğitiminde güçlü bir çekim merkezi haline getirdi. Bursa'mızın ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni yılda da herkesi GUHEM'in sunduğu uzay, havacılık ve bilim yolculuğuna bekliyoruz.'