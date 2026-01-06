Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşıma güç katmak, altyapıyı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek Mesudiye'de çalışmalarına devam ettiği köprü inşaatında sona geldi. İlçenin ulaşımı için büyük önem taşıyan köprünün ince işçilik işlemleri yapılıyor. Karapürçek ve şehri birbirine bağlayan ve depremlere, afetlere dirençli şekilde ve bu kez yaya yoluyla yeniden yükselen proje, vatandaşların hizmetine sunulacak.

ESKİ KÖPRÜ YETERSİZDİ

Bu kapsamda şehrin Karapürçek ilçesi için önemli bir geçiş güzergâhı olan Mesudiye Köprüsü de Büyükşehirle yeniden yükseldi.

Karapürçek merkezi ile şehir merkezi arasında stratejik bir noktada bulunan köprü, kısa süre önce genişletilen Mesudiye Caddesi'nin yeni standardını karşılayamıyor ve bu nedenle güvenlik açısından risk oluşturuyordu.

30 ADET 15 METRELİK FORE KAZIKLAR

Kanlıçay Deresi üzerinde eski köprünün yıkımının ardından 30 adet 15 metrelik fore kazık uygulanan köprü, afetlere karşı güçlü bir şekilde inşa edildi.

Köprü ayaklarının imalat süreci tamamlandı sonrasında prefabrik kiriş montajı ve tabliye betonu dökümü sonrası ince işçilik işlemlerine geçildi.

ARTIK YAYA YOLU DA VAR

Projede son olarak oto korkuluklar tamamlandı, şimdi ise yaya korkulukları montajlanıyor.

Karapürçek'in ulaşımına güç katacak proje asfalt serimi ve çizgi çalışmalarının ardından yepyeni yüzüyle hizmete alınacak.

Öncekinden farklı olarak yaya yolu da bulunan köprü, uzun yıllar boyunca Karapürçek ve Sakarya'ya sorunsuz hizmet edecek. Yeni düzenlemeyle araç geçişleri daha güvenli ve konforlu olacak.