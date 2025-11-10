Halk TV ekranlarının sevilen programı 'Görkemli Hatıralar', geçtiğimiz Cumartesi günü Trakya'nın kalbinde, tarih ve kültür şehri Uzunköprü'de çekildi. Serhan Asker'in sunumuyla canlı yayınlanan programa, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ev sahipliği yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Program boyunca Ergene Nehri'nin kirliliği, Uzunköprü'nün tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve müziği konuşuldu. Başkan Ediz Martin, kentin tanıtımı açısından bu tür yayınların büyük önem taşıdığını belirterek, 'Uzunköprü'nün sesi, değerleri ve güzellikleri Türkiye'ye duyuruldukça, geleceğe olan umudumuz da büyüyor,' dedi.

Adını Mimar Muslihiddin'in 15. yüzyılda inşa ettiği dünyanın en uzun taş köprüsünden alan Uzunköprü, program boyunca tarihî atmosferiyle izleyicilere eşsiz kareler sundu. Osmanlı mirası yapılar, Muradiye Camii ve çevresindeki tarihî sokaklar, kentin geçmişten bugüne uzanan kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜZİK VE RİTİMLE YAŞAYAN BİR KENT

Uzunköprü'nün kültürel yüzünü yansıtan sahnelerde, Uzunköprü Belediyesi Kadın Ritim Grubu ile yerel sanatçılar sahne aldı. Canlı performanslar ve yöresel ezgilerle izleyenlere keyifli anlar yaşatıldı. Programın ilerleyen dakikalarında Hotead Halk Oyunları Topluluğu, Trakya'ya özgü halk danslarını sergileyerek büyük beğeni topladı. Renkli kıyafetler ve coşkulu sahne performansı, Uzunköprü'nün kültürel zenginliğini yansıtan unutulmaz bir tablo oluşturdu.

Programda Uzunköprü'nün zengin mutfağı da geniş yer buldu. Osmanlı'dan günümüze ulaşan tarihi Muradiye Çorbası, meşhur Uzunköprü köftesi, verimli topraklarında yetişen pirinç ve ayçiçeği, kentin sofralara kattığı lezzetlerin başında geldi.

Ayrıca, kadın emeğini ekonomiye kazandıran Uzunköprü Çağdaş Kadınları Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen yerel ürünler, hem program ekibinin hem de izleyenlerin büyük ilgisini topladı. Bu lezzetlerin ve üretim hikâyelerinin ekranlara taşınması, Uzunköprü'nün tanıtımına güçlü bir katkı sundu.

'DOĞANIN VE KÜLTÜRÜN YAN YANA YAŞADIĞI ŞEHİR'

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Ergene Nehri kirliliğine ayrıldı. Başkan Ediz Martin, yıllardır süren çevre mücadelesine dikkat çekerek, 'Ergene yalnızca bir nehir değil, Trakya'nın yaşam damarlarından biridir. Onu korumak, geleceğimizi korumaktır' ifadelerini kullandı.

Çekimler sonrasında Uzunköprülü vatandaşlar program ekibiyle ve konuklarla bir araya geldi. Renkli anların yaşandığı buluşmada, halkın ilgisi büyük oldu. Günün sonunda, Uzunköprü hem tarihiyle hem kültürüyle hem de misafirperverliğiyle Türkiye'ye kendini tanıttı.